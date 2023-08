QUIZ. Pamiętasz, jak to leciało? My zaczynamy, ty kończysz! Przy 8/10 bijemy brawo

i Autor: KopfhörerEventsDE / Pixabay.com QUIZ. Przy tych hitach każdy tupie nóżką! Czy znasz słowa tych piosenek? My zaczynamy, wy kończycie!

QUIZ. Pamiętasz, jak to leciało? Przy tych hitach każdy tupie nóżką. My zaczynamy, ty kończysz!

Słowa tych piosenek w teorii zna każdy! Gdy tylko usłyszymy je na imprezie – śpiewamy. Czy jednak potrafisz dokończyć cytaty piosenek, które przytoczymy? My zaczynamy – ty kończysz! Zmierz się z imprezowymi klasykami. 7/10 to będzie wielki sukces! Zapraszamy do wspólnej zabawy.