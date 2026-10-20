Quiz ortograficzny dla internautów. Tych słów używasz codziennie, ale czy bezbłędnie?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 10:23

Na co dzień piszemy wiadomości, komentujemy posty i przeglądamy media społecznościowe. W pośpiechu łatwo jednak przeoczyć błędy, nawet w słowach, których używamy niemal każdego dnia. Przygotowaliśmy quiz ortograficzny, który sprawdzi, czy dobrze radzisz sobie z pułapkami polszczyzny. Zdobędziesz komplet punktów, czy jednak niektóre pytania cię zaskoczą?

Dłonie osoby trzymającej smartfon z ikonami mediów społecznościowych. O quizie ortograficznym przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Ortografia potrafi sprawić trudności nawet osobom, które na co dzień nie mają problemów z pisaniem. Wiele zależy od przyzwyczajeń, pośpiechu i tego, czy zwracamy uwagę na zasady językowe. Szczególnie łatwo o pomyłkę podczas szybkiego odpisywania na wiadomości lub publikowania komentarzy w sieci. Nie zawsze zastanawiamy się wtedy, czy dane słowo należy zapisać łącznie, czy osobno albo czy w nazwie aplikacji trzeba postawić wielką literę. Właśnie dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy codzienne nawyki nie prowadzą nas na ortograficzne manowce. Poniżej znajdziecie quiz, który sprawdzi waszą wiedzę. Życzymy powodzenia!

Quiz ortograficzny dla internautów. Tych słów używasz codziennie, ale czy bezbłędnie?

Quiz ortograficzny dla internautów. Tych słów używasz codziennie, ale czy bezbłędnie?
Pytanie 1 z 10
Który zapis jest poprawny?

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