QUIZ. Jesteś dobry w łóżku? Bogowie seksu muszą uzbierać co najmniej 13/15

Bochotnica. Tajemnicza śmierć 13-letniego Marcina. Szokujące teorie. "Pogryzły go szerszenie"

Lublin. Laura i Nela to bliźniaczki. Jedna z nich jest chora. "Płacze z bólu"

QUIZ. Znasz światowe rekordy? Najdłuższy, największy, najwyższy to nie wszystko!

Quiz wiedzy o seksie. Jesteś prawdziwym mistrzem?

Wiesz co to miłość francuska? Potrafisz odpowiedzieć na pytanie, jak długo powinien trwać idealny stosunek? Ten quiz jest dla Ciebie. Sprawdź, czy jesteś prawdziwym mistrzem seksu i spróbuj odpowiedzieć na 15 - wcale niełatwych - pytań. 10 punktów w tym teście to minimum dla prawdziwego eksperta!

Co Ty wiesz o seksie? QUIZ TYLKO DLA DOROSŁYCH! Pytanie 1 z 15 Miłość francuska to inaczej: seks analny seks grupowy seks oralny Dalej

Sprawdź się także w innych naszych quizach:

QUIZ. "Daleko jeszcze?". Pamiętasz te teksty ze "Shreka"? Na 12 pytaniu może powinąć ci się noga!

QUIZ. Te przysłowia zna każdy! Ale czy na pewno? Trochę je przekręciliśmy, zgadniesz poprawną formę?

QUIZ. Co za dużo, to niezdrowo! Redundancja szkodzi! Czy rozpoznasz tautologie w języku polskim? Bijemy brawo za 9/12

QUIZ. Jak to leciało? Przy tych hitach każdy tupie nóżką. My zaczynamy, umiesz dokończyć?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.