QUIZ. Jeśli zdasz ten test, możesz pracować w policji. Nadajesz się do służby?

Rekrutacja do policji nie należy do łatwych. Aby dostać tę pracę, trzeba przejść szereg testów i rozmowę kwalifikacyjną. Zdaniem kandydatów na policjantów najtrudniejszy jest test Multiselect - kilkugodzinny, wielopłaszczyznowy i wnikliwy test psychologiczny, który ma sprawdzić, czy kandydat nadaje się do służby w policji. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy dostalibyście się do policji, macie okazję to sprawdzić! Oto prawdziwe pytania z testu psychologicznego, który rozwiązują kandydaci na przyszłych policjantów. Zebraliśmy je w naszym quizie, abyś mógł się sprawdzić. Odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania testu Multiselect?

Rekrutacja do policji

Rekrutacja do policji składa się z czterech etapów:

Testu Sprawności Fizycznej

Testu Wiedzy

Testu MultiSelect - badań psychologicznych

Rozmowy kwalifikacyjnej

Wielu kandydatów uważa, że najtrudniejszy jest etap testu MultiSelect, czyli część testów psychologicznych. Jakie pytania mogą się na nim pojawić? Badania psychologiczne sprawdzają cztery następujące obszary:

zdolności intelektualne

zachowania społeczne

stabilność

postawa w pracy

Na podstawie pytań w teście Multiselect psychologowie badają, czy kandydat na policjanta nadaje się do służby. Sprawdzane są jego cechy charakteru, odporność na stres, stabilność emocjonalna i inteligencja. Pytania są przekrojowe, sprawdzają odczucia kandydatów, ich reakcje i predyspozycje w różnych obszarach. Przyszli policjanci są pytani na przykład o swoje zadowolenie z życia osobistego, ze swoich zarobków, a także o swój stosunek do innych osób.

Test Multiselect

Multiselect to kilkugodzinny, wielopłaszczyznowy i wnikliwy test psychologiczny, który ma sprawdzić, czy kandydat nadaje się do służby w policji. Rozwiązywanie testu trwa około dwóch godzin, a sam Multiselect jest częścią pięciogodzinnych badań psychologicznych, które muszą przejść przyszli policjanci. Niektóre pytania z testu Multiselect nie wydają się trudne, ale to właśnie od nich często zależy, kto będzie mógł zostać policjantem. Spróbuj swoich sił w naszym quizie i zobacz przykładowe pytania, które ze swojego testu zapamiętali kandydaci do policji.