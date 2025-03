Pomysł rządu pod lupą prymasa Polski. Episkopat odrzuca propozycję

Autor:

Spis treści

Fundusz Kościelny: czym jest i co z likwidacją?

Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku. Główne zadanie funduszu to finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Zgodnie z ustawami budżetowymi, jest on od lat finansowany z budżetu państwa, co nie do końca podoba się sporej części społeczeństwa. Wielu więc ucieszyło się, gdy pojawiła się informacja, iż owa instytucja ma zostać zlikwidowana jeszcze przed 2025 rokiem, lecz nic takiego nie miało miejsca, a na Fundusz Kościelny w budżecie państwa ponownie przeznaczono grube miliony.

W rękach państwa są dobra, które ciągle generują konkretne kwoty dla państwa, a które zostały zabrane Kościołowi. Stąd też możliwe jest jedynie przekształcenie Funduszu Kościelnego, a nie jego likwidacja [...] – wyznał prymas, cytuje portal Fakt.pl

Kontrowersje wokół Funduszu Kościelnego. Prymas Polski stawia sprzeciw

W ostatnim czasie podczas konferencji "Relacje państwo – Kościół. Podstawowe zasady państwa prawa" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził poparcie dla zamiany Funduszu Kościelnego na odpis podatkowy, lecz takie rozwiązanie nie spodobało się prymasowi Polski. Jego zdaniem dużą trudnością w przypadku zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym byłaby m.in. wysoka kwota wolna od podatku. Dodatkowo prymas zwracał uwagę także na to, iż w przypadku owej zmiany, rolnicy, emeryci i renciści nie mogliby dokonać odpisu na rzecz wybranego związku wyznaniowego.

Wysoka kwota wolna od podatku oraz fakt, że odpisu na rzecz wybranego związku wyznaniowego nie mogliby dokonać rolnicy, emeryci i renciści, to główne trudności związane z zastąpieniem Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym – stwierdził w rozmowie z PAP prymas Polski abp Wojciech Polak, cytuje portal Fakt.pl.

Według episkopatu dojście do porozumienia jest możliwe w ramach Rządowej Komisji Konkordatowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej. Duchowni są otwarci na zmiany, lecz zastrzegają sobie likwidację Funduszu Kościelnego. Co więc dalej? Na ten moment jeszcze nie wiadomo, lecz jeśli zostaną podjęte konkretne kroki, będziemy was informować.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd