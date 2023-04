Plejada gwiazd na wielkim koncercie ku czci św. Jana Pawła II. Zabierz rodzinę i przyjdź

"Otóż i Ja Tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa". Już w sobotę, 15 kwietnia, o godz. 20 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się niezwykłe widowisko. Na koncercie "Słuchając Ludzi - Św. Jan Paweł II" zaśpiewają wybitni polscy artyści. Towarzyszyć będzie im orkiestra pod batutą Grzegorza Urbana, a spotkanie poprowadzą Olga Szomańska i Janusz Radek.

Za pontyfikatu Św. Jana Pawła II i po śmierci papieża tysiące ludzi pisało do niego listy, wśród nich bardzo wielu młodych, Spragnieni wspólnoty, autorytetu i jasnej hierarchii wartości poszukiwali odpowiedzi na ważne dla siebie pytania – o sens życia, wiarę, nadzieję, miłość. Treść wielu z tych listów została opublikowana i to one stanowią kanwę opowieści o przesłaniu Św. Jana Pawła II i jego pontyfikacie „Słuchając Ludzi – Św. Jan Paweł II”.

Ten bardzo długi pontyfikat upłynął pod hasłem wielkiego zbliżenia kultur i religii. Znanych jest 12 Wielkich Listów Ekumenicznych Jana Pawła do przedstawicieli innych wyznań, Są też listy wspólne z hierarchami innych kościołów do chrześcijan i niechrześcijan. Papież odbył setki podróży po wszystkich kontynentach, spotykał się z ludnością etniczną i mieszkańcami najdalszych krańców ziemi. Zwracał się do grup społecznie wykluczonych, do mniejszości – zgodnie z hasłem przewodnim swojego kapłaństwa mówił: nie lękajcie się . Tyranom mówił wprost „ Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z braci moich, mnie uczyniliście”, sceptycznym – „ nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni” .To część rozmowy jaką Papież prowadził ze wszystkimi ludźmi - wierzącymi i tymi, którym wiary zabrakło, nigdy jej nie uzyskali lub ją stracili. Ten dialog trwa do dzisiaj. “Słuchając Ludzi – Św. Jan Paweł II” to dalszy ciąg rozmowy, to muzyczne wyznanie wiary w Dobro, Pokój i Przebaczenie.

Św. Jan Paweł II dzierżył klucze do piotrowej stolicy prawie 30 lat – przez ten czas świat zmieniał się radyklanie. Padały systemy, państwa się przekształcały, zmieniała się komunikacja, w życie zwykłych ludzi brutalnie wdarła się technologia, wybuchały konflikty militarne, doszło do czystek etnicznych, aktów terroru. Papież jako przywódca kościoła katolickiego i człowiek niezmiennie opowiadał się po stronie dobra i aktywnie uczestniczył w przekształcaniu świata – to m.in. dzięki jego wielkiemu poparciu Polacy zagłosowali za przystąpieniem do NATO i Unii Europejskiej. Karol Wojtyła zostawił ludziom dużo więcej niż tylko kremówki wadowickie, „Barkę” i uśmiech. Po jego śmierci młodzi ludzie nazwali się pokoleniem JP. O tym właśnie jest koncert „Słuchając Ludzi – Św. Jan Paweł II”.

Wystąpią w nim wybitni polscy artyści – Halina Mlynkova, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Kasia Moś, Adam Kalinowski, Ania Rusowicz, Olga Szomańska i inni. Zabrzmią wielkie polskie i zagraniczne songi w aranżacji Grzegorza Urbana i przy akompaniamencie jego Orkiestry. Autor i reżyser spektaklu – Konrad Smuga przeprowadzi widzów przez najczulsze, najbardziej wzruszające momenty pontyfikatu Papieża Polaka. A wszystko to po to, by w obliczu nieodległego frontu pokazać, że ludzi dobrej woli jest więcej. I że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Że Przyszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.

Wydarzenie bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Nie czekaj i przyjdź na koncert do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - 15 kwietnia o godz. 20.00.

Wstęp wolny. Zgłoszenia pod adresem: obslugawidza@csklublin.pl i numerem tel. 81 441 56 75

Patroni: Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

Partnerzy: Województwo Lubelskie w ramach programu “Warto być Polakiem”, PGE Polska Grupa Energetyczna, Totalizator Sportowy właściciel marki Lotto, Lubelski Węgiel BOGDANKA, Enea.

