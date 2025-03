Pamiętasz te hity z podstawówki? W latach 2000 każdy to miał!

Spis treści

Lata 2000. w szkole. Co miał prawie każdy uczeń?

Lata 2000 to już odległe czasy, które dziś wspominane są z dużym sentymentem. Choć minęło już wiele lat, wspomnienia z tamtej epoki wciąż budzą w nas mnóstwo emocji i ciepłych odczuć. Zazwyczaj chętnie wspominane są czasy szkolne, które w większości przypadków były przepełnione radością. Właśnie wtedy prawdziwym hitem były m.in. obowiązkowe buty na salę gimnastyczną z czterema paskami, czyli kultowe halówki. Co jeszcze mieli uczniowie w tamtych czasach?

Kultowe przedmioty z lat 2000. Miałeś je? Byłeś kimś!

W ostatnim czasie na profilu @marcela_nostalgicznie na Instagramie pojawiło się nagranie, gdzie przedstawiono rzeczy, które w latach 2000. miał prawie każdy polski uczeń. Na pierwszym miejscu listy znalazły się wspomniane już wcześniej buty halówki. Kolejnym hitem z podstawówki były żelowe brokatowe długopisy, które bardzo często miały także swój specyficzny zapach. Co do zapachu, pamiętacie kleje w sztyfcie? One również niekiedy były zapachowe i tym samym bardziej pożądane. Wspominając czasy szkolne z lat 2000. nie można zapomnieć o kultowych plecakach Jansport, które ozdabiano własnoręcznie zrobionymi breloczkami z filofunów - to właśnie one królowały wówczas na szkolnych korytarzach.

W galerii zdjęć poniżej przywołujemy jeszcze więcej nostalgicznych wspomnień z lat 2000. Zachęcamy do sprawdzenia!

