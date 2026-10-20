Halloween 2026. Kiedy wypada?

Halloween obchodzone jest co roku 31 października, czyli w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. W ostatnich latach zwyczaj ten zyskał w Polsce dużą popularność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tego dnia organizowane są imprezy tematyczne, bale przebierańców oraz spotkania, podczas których nie brakuje charakterystycznych dekoracji, dyń z wyciętymi twarzami i kostiumów nawiązujących do horrorów.

Choć dla wielu osób Halloween jest przede wszystkim okazją do zabawy, nie wszyscy podchodzą do niego w ten sam sposób. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim religijnego wymiaru tego zwyczaju i jego symboliki. Co na ten temat mówią duchowni?

Czy obchodzenie Halloween to grzech?

Halloween od lat budzi kontrowersje wśród katolików. Część duchownych zdecydowanie odradza udział w związanych z nim zabawach, wskazując na symbole śmierci, demonów i zła, które często pojawiają się podczas tego święta. Niektórzy księża zwracają również uwagę na możliwe powiązania niektórych praktyk z okultyzmem.

Wśród krytyków Halloween znajduje się ks. Józef Pierzchalski SAC, który negatywnie ocenia uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach. W jego opinii problemem jest nie tylko nawiązująca do mroku symbolika, lecz także to, że niektóre osoby mogą traktować ją jako coś zupełnie niewinnego.

Nie oznacza to jednak, że każda zabawa organizowana 31 października musi być automatycznie uznana za grzech. Istotne są charakter wydarzenia, intencje uczestników oraz konkretne zachowania.

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Najstraszniejsze zamki na Halloween

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Dlaczego Kościół krytykuje Halloween?

Jednym z głównych argumentów przeciwników Halloween jest jego symbolika. Podczas imprez organizowanych 31 października popularne są przebrania za wampiry, duchy, diabły i inne postacie kojarzone z grozą. W dekoracjach pojawiają się z kolei sztuczne pajęczyny, szkielety, nagrobki oraz motywy nawiązujące do śmierci.

Część duchownych uważa, że takie elementy mogą oswajać dzieci i młodzież z symboliką, która nie jest zgodna z chrześcijańskim rozumieniem dobra i zła.

Wiele osób uczestniczących w zabawach halloweenowych tłumaczy się, że nie mają z satanistami nic wspólnego, że nie oddają czci szatanowi, że to tylko zabawa. Niestety, przez sam fakt obchodzenia Halloween włączają się w obrzędy ku czci szatana, jedynie czynią to w inny, bezkrwawy sposób. Dla chrześcijanina świadomość, że w czasie Halloween prawdziwi czciciele szatana oddają mu cześć, powinna być wystarczającym argumentem, aby odcinać się od wszystkiego, co ma związek z tym świętem, zgodnie z zasadą: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła" (1Tes 5)" — wyjaśniał Ks. Józef Pierzchalski SAC, czytamy na portalu wiadomosci.onet.pl.

Czy katolicy mogą obchodzić Halloween?

Odpowiedź na to pytanie zależy od charakteru obchodów i przyjętej interpretacji moralnej. Część duchownych zdecydowanie sprzeciwia się Halloween, inni podkreślają natomiast, że nie każda forma uczestnictwa w zabawie musi być sprzeczna z wiarą katolicką.

W przypadku wątpliwości warto zwrócić uwagę na to, co rzeczywiście dzieje się podczas danego wydarzenia. Zwykła zabawa kostiumowa nie jest tym samym co świadome uczestnictwo w praktykach okultystycznych.