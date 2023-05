Na to otwarcie czekali wszyscy! To jedno z ulubionych miejsc w centrum Lublina - taras widokowy w centrum handlowym VIVO! To stąd rozciąga się piękna panorama na Wzgórze Zamkowe i Stare Miasto w Lublinie. Ale to nie tylko taras widokowy dla chcących ucieszyć oko. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Część dachu zagospodarowano na łąkę kwietną oraz ogród intensywny. To miejsce ogólnodostępne ze ścieżkami oraz ławkami dla szukających zieleni w nietypowych okolicznościach. Do ogólnodostępnej części tarasów można dostać się zarówno z poziomu ulicy, jak i z wnętrza galerii. Wśród zieleni można odpocząć od miejskiego zgiełku, będąc jednocześnie w ścisłym centrum miasta. Jeszcze nie spróbowałeś? Przyjdź i przekonaj się sam! Rozległa, zielona przestrzeń nawiązuje do naturalnych krajobrazów nadrzecznych doliny Bystrzycy.

i Autor: materiały prasowe Niesamowity taras widokowy z pięknym widokiem na Lublin. Musisz tu przyjść!

Taras widokowy w VIVO! Lublin. Atrakcji nie zabraknie!

Pogoda na zewnątrz zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i tak będzie aż do jesieni. Na tarasie widokowym VIVO! Lublin czeka wiele specjalnie zaprojektowanych przestrzeni. Na pierwszym poziomie tarasu mieszkańcy Lublina mogą wybierać z szeregu stref wypoczynkowych. Znajdziemy tu nie tylko podesty ze sztuczną trawą z pufami, leżakami czy ławeczkami, ale też wygodne kanapy wypoczynkowe ze stolikami. Martwisz się o nadmiar słońca? Niepotrzebnie! Są tu przeciwsłoneczne żagle, dzięki którym nawet upalne dni nie będą straszne.

i Autor: materiały prasowe Niesamowity taras widokowy z pięknym widokiem na Lublin. Musisz tu przyjść!

Taras widokowy to także ciekawe i atrakcyjne miejsce dla dzieci i młodzieży. Są tu trampoliny, piaskownice z bujakami oraz zjeżdżalnie. To oznacza, że to doskonałe miejsce na wypad z całą rodziną! Ci, którzy chcą zwiększyć poziom endorfin w organizmie mogą skorzystać z ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, a także z dedykowanych zajęć fitness, które organizuje znajdujący się w centrum klub sportowy. Całości dopełniają też ogródki gastronomiczne, w których można skosztować pysznych dań - m.in. z pizzerii Pizza Hut oraz restauracji Pasibus i Sphinx, a także zasmakować w szerokim asortymencie napojów. Można tu śmiało spędzić nawet kilka godzin - nikt nie będzie się nudzić!

i Autor: materiały prasowe Niesamowity taras widokowy z pięknym widokiem na Lublin. Musisz tu przyjść!

Na tarasie znajduje się również pasieka pszczelarska. Miód z pasieki jest chwalony przez klientów ze względu na bogaty smak z pochodzących w okolicy centrum handlowego różnorodnych kwiatów, drzew i krzewów.

Taras widokowy to przede wszystkim niesamowita panorama na lubelskie Wzgórze Zamkowe i Stare Miasto. W tym roku na klientów czeka też kolejna niespodzianka – możliwość podziwiania historycznego modelu Zamku w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Punkt ten zostanie uruchomiony w czerwcu i będzie on kolejnym miejscem z którego można podziwiać niegdysiejsze, charakterystyczne dla miasta budowle znajdujące się na Szlaku Nieistniejących Zabytków w Lublinie.

i Autor: materiały prasowe Niesamowity taras widokowy z pięknym widokiem na Lublin. Musisz tu przyjść!

Nie czekaj i przyjdź już teraz!

Taras widokowy w VIVO! Lublin jest czynny w godzinach otwarcia Centrum:

poniedziałek - sobota: 9:00 – 21:00

niedziele handlowe: 9:00 – 20:00

VIVO! Lublin, Unii Lubelskiej 2

i Autor: materiały prasowe Niesamowity taras widokowy z pięknym widokiem na Lublin. Musisz tu przyjść!

Artykuł Sponsorowany