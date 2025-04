Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce. Tu najczęściej dochodzi do wypadków

Powrót do przeszłości

Nagrała go kamera

Spis treści

Wypadki na polskich drogach 2024. Mamy zatrważające statystyki

Niestety, ale rok 2024 przyniósł kolejne niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach. Według najnowszych statystyk Komendy Głównej Policji doszło wówczas do 21 519 wypadków, w których wyniku śmierć poniosło aż 1 896 osób. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Dramatyczne statystyki wypadków w Polsce 2024. Mamy przerażające dane policji. Gdzie jednak najczęściej dochodziło do tego typu zdarzeń?

Wypadki drogowe w Polsce. Obszar zabudowany to prawdziwa zmora

Gdzie czyha największe niebezpieczeństwo na polskich drogach? W 2024 roku obszary zabudowane były miejscem, w którym doszło do przeważającej liczby wypadków drogowych - aż 15 134, co stanowi 70,3% wszystkich tego typu zdarzeń. W tych wypadkach śmierć poniosło 695 osób, co stanowi 36,7% wszystkich ofiar śmiertelnych. Natomiast poza obszarami zabudowanymi odnotowano 6 385 wypadków (29,7%), w których zginęło 1 201 osób (63,3%).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Drogi w Polsce. To w tych miejscach jest najwięcej wypadków

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce. Tu lepiej zdjąć nogę z gazu

Które drogi w Polsce zasługują jednak na niechlubne miano najniebezpieczniejszych? Jeśli chodzi o autostrady, to w 2024 roku najwięcej wypadków odnotowano na następujących odcinkach:

A4 - 159 wypadków,

- 159 wypadków, A2 - 88 wypadków,

- 88 wypadków, A1 - 84 wypadki.

Łącznie doszło więc do 337 wypadków, w wyniku których 64 osoby poniosły śmierć. Jak sytuacja przedstawia się na drogach krajowych? Niestety, lecz o wiele gorzej, bowiem doszło tam do 4 121 wypadków, a śmierć poniosło 533 osób. Na których odcinkach dochodziło do wypadków? W galerii zdjęć powyżej znajdziecie pełną listę.