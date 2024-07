Mnóstwo atrakcji i wyjątkowe muzyczne gwiazdy. Przed nami Dni Kraśnika. Sprawdź program!

Pierwszy weekend lipca to doskonały czas, by wybrać się do Kraśnika. Warto odwiedzić to miasto z kilkusetletnią historią, nie tylko ze względu na jego piękne położenie i walory turystyczne, ale też ze względu na wydarzenie, które zapewni mnóstwo muzycznych doznań, sportowych emocji i licznych atrakcji dla całych rodzin. Sprawdźcie, czego możecie spodziewać się po tegorocznych Dniach Kraśnika, które odbędą się w ramach ESKA Music Tour. To będzie niezapomniany weekend!

17.00 - występy młodych artystów z CKiP

18.15 - Ikarus Feel

19.00 - rozpoczęcie imprezy masowej

19.30 – Sidney Polak

21.00 – Patrycja Markowska

23.00 - zakończenie imprezy masowej To jednak tylko część atrakcji, które czekają na uczestników Dni Kraśnika. Wydarzenie obfituje również w liczne imprezy o charakterze sportowym. Turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik - Zalew Kraśnicki - 6 lipca

Regaty żeglarskie o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik - Zalew Kraśnicki - 6 lipca

Koszykarskie deble o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik - MOSiR Kraśnik - 6 lipca

XIX Turniej Służb Mundurowych woj. lubelskiego - MOSiR Kraśnik - 6 lipca

Otwarte zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik - Zalew Kraśnicki / 6 lipca

Mistrzostwa Kraśnika w tenisie ziemnym o puchar Burmistrza Miasta Kraśnik - korty ZS nr 3 - 7 lipca. Poza tym, w sobotę, 6 lipca nad Zalewem odbędzie się piknik "Spotkajmy się nad wodą" organizowany przez Redakcję Dziennika Wschodniego wraz z AZS UMCS Lublin. Wydarzenie będzie obfitować w liczne atrakcje, konkursy i rozgrywki sportowe. i Autor: mat. prasowe Dni Kraśnika 2024 / ESKA Music Tour Dlaczego warto odwiedzić Kraśnik? Kraśnik to miasto z ponad 600-letnią historią, usytuowane na wzgórzach okalających dolinę rzeki Wyżnicy. Zajmuje powierzchnię 26 km kw., a liczba mieszkańców wynosi prawie 34 tysiące. Kraśnik leży w odległości około 50 km na południowy zachód od stolicy województwa – Lublina, gdzie znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy. Ponadto Kraśnik jest połączony z Lublinem i Rzeszowem drogą ekspresową S19. W okolicach miasta swój początek ma piękne krajobrazowo Roztocze Zachodnie. Zatem małe, spokojne miasto, pełne zieleni, obiektów sportowych i rekreacyjnych, dzięki drodze ekspresowej doskonale skomunikowane z Lublinem i Rzeszowem oraz tamtejszymi lotniskami, a dzięki nowemu dworcowi kolejowemu z kilkoma dużymi metropoliami. Fabryka Łożysk Tocznych do dziś pozostaje największym pracodawcą w mieście i okolicy. W Kraśniku dominuje wciąż przemysł metalowy: obok FŁT to Tsubaki Nakashima i Mesko S.A. Jednocześnie władze miasta, dbając o komfort życia mieszkańców, szczególną troskę przykładają do terenów zielonych. Region słynie z doskonałej jakości owoców i warzyw, zwłaszcza malin, truskawek i porzeczek. W okolicy miasta znajdują się także ładne tereny leśne, zachęcające do pieszych i rowerowych wędrówek oraz do bardzo popularnego nordic walkingu. 15 minut wystarczy, aby z Kraśnika wybrać się w okolice Janowa Lubelskiego, gdzie znajduje się park rekreacyjny Zoom Natury oraz rezerwat przyrody z doskonale zachowanym, dzikim kompleksem leśnym. Kraśnik posiada znakomitą bazę sportowo-rekreacyjną. To m.in. basen odkryty, niedawno wybudowany basen kryty, korty tenisowe, hale sportowe, boiska treningowe. Dzięki dobremu zapleczu noclegowemu można tu organizować obozy szkoleniowe i kolonie dla dzieci. Ważnym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest także Zalew Kraśnicki. To arena licznych zawodów ogólnopolskich, m.in. Triathlon Kraśnik oraz Kraśnik Półmaraton. W mieście nie brakuje ciekawych zabytków. To kilkusetletnie kościoły katolickie oraz synagogi, żydowski cmentarz, a także cegielnie wypalające cegłę ręcznie formowaną. Kraśnik pielęgnuje również tradycję 24 Pułku Ułanów, który stacjonował tam przed wybuchem II wojny światowej, a po przedostaniu się żołnierzy na Zachód został ponownie sformowany i razem z dywizją pancerną gen. Stanisława Maczka wyzwalał Francję, Belgię i Holandią.