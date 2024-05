Młoda para robiła to nad Wisłą. Teraz grożą im 2 lata więzienia!

Lekarze biją na alarm. To druga przyczyna zgonów w Polsce. Co trzeci chory umiera w ciągu miesiąca

Młoda para robiła to nad Wisłą. Nagle przyłapały ich służby. Teraz grożą im 2 lata więzienia!

Zatrzymanie 24-latków było wynikiem działań policji i Straży Rybackiej. Służby prowadziły działania na Wiśle, gdzie kłusownicy mieli dokonywać nielegalnego połowu ryb. Kiedy policjanci sprawdzili rzekę okazało się, że dwoje mieszkańców gminy Łaziska zwijają rozstawione na wodzie sieci z rybami i pakują je do worków. Dzięki interwencji kryminalnych i funkcjonariuszy Straży Rybackiej ryby (leszcze, liny, szczupaki) zostały wypuszczone na wolność. Tego samego dnia 24-latek i 24-latka zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego połowu ryb. Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności. Kłusownicy tracą również wszelkie używane do nielegalnego procederu sprzęty.

- Służby muszą być zawsze gotowe, aby egzekwować przepisy prawa i zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Najlepszym do tego sposobem jest współpraca pomiędzy służbami i instytucjami. Doskonałym przykładem takiej współpracy są patrole opolskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Rybackiej. Funkcjonariusze, między innymi przy wykorzystaniu łodzi, patrolują teren rzeki Wisły. Wspólna służba ma na celu zapobieganie nielegalnemu połowowi ryb. Mimo, że praca związana z przeciwdziałaniem temu nielegalnemu procederowi jest żmudna i wymagająca, to jednak dzięki wspólnym patrolom udało się zapobiec wielu przypadkom tak zwanego kłusownictwa rybnego na rzece Wiśle - podsumowuje aspirant Katarzyna Bigos z KPP Opole Lubelskie.

