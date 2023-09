Masz między 18 a 25 lat? Weź udział w bezpłatnym projekcie „Kapitał Młodzieży”!

„Kapitał Młodzieży” to projekt edukacyjny, obejmujący m.in. warsztaty stacjonarne oraz online. Dzięki niemu rozwiniesz swoją świadomość finansową, pogłębisz wiedzę z zakresu finansów osobistych i zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Udział w szkoleniach pozwoli Ci także rozwinąć kompetencje miękkie, a wartościowe i praktyczne informacje pomogą Ci osiągać sukcesy zawodowe.

Spotkaj się z nami stacjonarne i online!

Po spotkaniu online otwierającym projekt, uczestnicy „Kapitału Młodzieży” spotkają się stacjonarnie w Nałęczowie w dniach 6-8 października. Całkowity koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz zajęć ponosi organizator projektu – udział w programie jest bezpłatny.

Podczas zjazdu poznasz swoje predyspozycje i mocne strony, dowiesz się, jak przeprowadzić profesjonalną autoprezentację oraz jakie są zasady udzielania informacji zwrotnej. Zgłębisz metody wyznaczania celów, poznasz skuteczne narzędzia dla osób przedsiębiorczych, a podczas praktycznych warsztatów dowiesz się, jak zarządzać budżetem domowym. To także znakomita okazja do nawiązania nowych przyjaźni i kontaktów, w czym z pewnością pomogą zajęcia integracyjne i teambuildingowe.

Kolejne spotkania odbędą się w formule online w dniach 21-22 października. Poznasz zasady tworzenia profesjonalnego cv, a na zajęciach praktycznych przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi dzień zostanie poświęcony edukacji finansowej. Jak zarządzać nadwyżkami finansowymi, jak pożyczać i nie wpaść w pułapkę? Tego wszystkiego dowiesz się nie tylko podczas wykładu, ale także poprzez gry, quizy i zabawy.

To nie wszystko! W ramach projektu otrzymasz bezpłatny, trzymiesięczny dostęp do portalu ze szkoleniami online – możesz skorzystać z nich w każdej chwili. Znajdziesz tam między innymi szkolenia z zakresu wiedzy o finansach, ekonomii, rozwoju umiejętności miękkich i przywódczych.

Zyskaj mentora i indywidualne wsparcie!

Spośród uczestników projektu dwóch z województwa lubelskiego będzie miało możliwość wzięcia udziału w indywidualnym programie mentoringowym. Warunkiem zakwalifikowania się jest wysoka aktywność na warsztatach stacjonarnych i szkoleniach online, która zostanie potwierdzona przez prowadzących oraz uzyskanie wysokiego wyniku z ankiety mierzącej poziom wiedzy po ostatnim etapie szkoleń. Spotkania z mentorem mają na celu wsparcie uczestnika w rozwoju jego potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Warto – mistrzami w programie są liderzy biznesu, posiadający obszerną, praktyczną wiedzę o finansach i przedsiębiorczości.

Weź udział w gali w Sali Notowań GPW!

Zwieńczeniem projektu będzie uroczysta gala, która odbędzie się 8 grudnia w Warszawie, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Będzie to okazja do spotkania się uczestników i mentorów z różnych województw oraz zaprezentowania efektów programu.

Zapisz się już dziś!

Rekrutacja w programie trwa do 23 września i odbywa się poprzez udostępniony na stronie kapitalmlodziezy.pl formularz zgłoszeniowy. Należy do niego dołączyć list motywacyjny, w którym uargumentujesz swoją chęć przystąpienia do projektu. Na podstawie dostarczonych informacji zostanie wyłonionych 20 osób z województwa lubelskiego, które zostaną zaproszone do udziału w szkoleniach.

Projekt „Kapitał Młodzieży” to program wyjątkowy, w którym nie tylko rozwiniesz swoje umiejętności twarde, ale także uzupełnisz wiedzę w zakresie kompetencji poznawczych i społecznych. To możliwość zwiększenia Twojej przewagi na rynku pracy i poznania wielu interesujących osób, które pomogą Ci w odkryciu Twoich silnych stron i kompetencji. To także okazja do podniesienia Twojego poziomu edukacji finansowej, ekonomicznej i przedsiębiorczej. Nie zwlekaj! Weź udział w rekrutacji! Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie kapitalmlodziezy.pl.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.