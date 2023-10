Lublin to miasto wojewódzkie z najgorszą frekwencją. Gdzie najwięcej osób poszło do urn?

Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w okręgu lubelskim. Górą PiS

Wyniki wyborów do Sejmu w woj. lubelskim. Oto lista posłów z okręgów nr 6 i 7

15 października 2023 do godz. 12 w Lublinie oddało głos 22,84 proc. uprawnionych. Absolutny rekord już wtedy padł w lokalu wyborczym znajdującym się w Przedszkolu nr 57, przy ul. Rzeckiego 12. Tylko przez 5 pierwszych godzin zagłosować tam przyszło 55,93 proc. uprawnionych. Drugą imponującą statystyką mogli pochwalić się wyborcy i wyborczynie z lokalu mieszczącego się w Filii MBP przy ul. Szaserów 13-15 – do południa przybyło tam 45,64 proc. osób. Podium zamyka lokal w Przedszkolu nr 73 przy ul. Uśmiechu 5, który odnotował do południa 36,05 proc. wyborców i wyborczyń.

Do godz. 17 w Lublinie oddało głos 53,21 proc. uprawnionych. Tutaj rekordy padły w poniższych punktach:

Filia MBP przy ul. Szaserów 13-15 – 74,29 proc.

Przedszkole nr 37, przy ul. Zakopiańskiej 3 – 73,49 proc.

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Czwartaków 11 – 72,19 proc.

Ostatecznie głos w Lublinie oddało 75,79 proc. osób, czyli więcej niż w skali kraju (74,38 proc.).

Najliczniej wyborcy i wyborczynie głosowali w (nie uwzględniamy szpitali i domów pomocy społecznej):

Przedszkole nr 85, ul. Onyksowa 8 – 90,38 proc.

MBP, ul. Judyna 2a – 89,49 proc.

SP nr 51, ul. Bursztynowa 22 – 86,71 proc.

Najmniej głosów oddano natomiast w:

SP nr 24, ul. Niecała 1 – 53,1 proc.

SP nr 19, ul. Szkolna 6 – 55,69 proc.

SP nr 20, al. Piłsudskiego 26 – 57,17 proc.