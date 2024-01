Drzwi były otwarte. Mężczyzna siedział na krześle bez butów

W minioną niedzielę dzielnicowy podczas obchodu swojego rejonu na terenie gminy Spiczyn znalazł w pustostanie 48-letniego mężczyznę. Leżał pod stosem ubrań. Zziębnięty 48-latek został przekazany pod opiekę rodziny. - Ten sam dzielnicowy miesiąc temu odwiedził samotnie mieszkającego 57 - latka. Drzwi do domu były otwarte na oścież. W środku zastał mężczyznę siedzącego na krześle bez butów ze spuchniętymi nogami. Mężczyzna, który był o krok od wychłodzenia, trafił do szpitala - informuje aspirant sztabowy Magdalena Krasna z KPP Łęczna.

Z kolei w poniedziałek na terenie gminy Milejów, również w pustostanie, policjanci odnaleźli 57 -latka. Mężczyzna był wychłodzony, funkcjonariusze okryli go kocem termicznym i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Z powodu znacznego wychłodzenia organizmu trafił do łęczyńskiego szpitala.

Mundurowi zachęcają, żeby informować służby o przypadkach osób narażonych na wychłodzenie dzwoniąc na numeru telefonu alarmowego 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do środy w województwie lubelskim - z wyjątkiem powiatu bialskiego - obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem. Według prognozy, w dzień maksymalna temperatura wyniesie -7 st. C, natomiast w nocy spadnie do -17 st. C.