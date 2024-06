Rodzinny koszmar pod Lublinem. Kacper poderżnął ojcu gardło. "Rób co lubisz, tak jak lubisz"

Co tam się stało?

"Takim dziadem nie byłam nigdy w życiu"

Pani Ania pracę w Żabce rozpoczęła w 2014 r. — Pamiętam swoje początki w Żabce i jak jechałam odebrać klucze od sklepu, podjechałam pięknym samochodem w pięknym płaszczyku. Ładna torebka, makijaż, paznokcie pomalowane (...). A wyszłam po czterech latach z grzejnikiem i czajnikiem elektrycznym w ręce. Takim dziadem jak tu nie byłam nigdy w życiu i nigdy w życiu nie pracowałam tak ciężko, żeby chodzić w dziurawych butach — wspominała pani Ania swoją pracę w Żabce w rozmowie z Onetem.

Zanim pani Ania podjęła pracę w Żabce, była - jak mówi - kierownikiem rejonu w bardzo dużej sieci sklepów spożywczych. Chciała pracy, która nie wymagałaby ciągłych podróży. Kobieta nie liczyła na olbrzymie zarobki, chciała jedynie robić to, co lubi, czyli prowadzić sklep. Miała odpowiednie kwalifikacje.

Niewielkie utargi i długi wykańczały panią Anię

Trudno było już na początku. Utargi były niewielkie, brakowało pieniędzy na wypłaty. Urząd Skarbowy pobierał ogromne podatki. Jedyną receptą na rozwiązanie problemów z długami były zwolnienia. Pani Ania z czasem sama obsługiwała klientów. — W Żabce każdy niewolnik ma swój numer — opowiada kobieta. Wpadła w długi. Brała pożyczki od rodziny i znajomych, aby spłacić należności. Należności urosły do kwoty ponad 23 tysięcy złotych. Menedżerowie czy doradcy byli niewzruszeni na problemy sklepu pani Ani. Powtarzali jedynie, że "innym się udało".

— Metoda Żabki jest taka, że jak skończysz spłacać ostatnią ratę za inwentaryzację i już widzisz światełko w tunelu, to na drugi dzień albo w tę samą noc już jest niezapowiedziana inwentaryzacja i znowu się wszystko nie zgadza i znowu jest dwadzieścia kilka tys. do zapłaty. To błędne koło — żali się pani Ania w rozmowie z Onetem.

Po czterech latach kobieta nie wytrzymała. Odeszła ze sklepu. Czuła się zrujnowana finansowo, fizycznie i psychicznie. Pani Ania przez lata żyła wręcz w przeświadczeniu, że fatalna sytuacja sklepu to jej wina.

Źródło: Onet