Czy można wieszać skrzynki z kwiatami na balkonie? Mało kto o tym wie

Balkon w kwiatach to marzenie wielu mieszkańców bloków. Kolorowe i pachnące rośliny tworzą przyjemną atmosferę i upiększają przestrzeń nawet w centrum miasta. Niestety, nieprzemyślane decyzje dotyczące kwietnych aranżacji mogą zakończyć się mandatem. Okazuje się bowiem, że choć wieszanie skrzynek z kwiatami na balkonach cieszy się popularnością, to istnieją pewne ograniczenia i przepisy, które regulują kwestię ich umieszczania.

Spółdzielnie mieszkaniowe niekiedy posiadają własne regulaminy, które określają, w jaki sposób można zagospodarować balkony. Często zakazane jest umieszczanie doniczek na zewnętrznej stronie balustrady, ze względu na bezpieczeństwo przechodniów. Dodatkowo kwiaty nie powinny również zasłaniać okien sąsiadom ani utrudniać dostępu do dróg ewakuacyjnych. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś źle zamontuje doniczki lub nie dostosuje się do panujących zasad?

Czy można dostać mandat za kwiaty na balkonie? Wysokość kar zaskakuje!

Bezpieczne i estetyczne umieszczenie kwiatów na balkonie jest możliwe, pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad. Wybierając doniczki, zwróćmy uwagę na ich stabilność i mocowanie - unikajmy umieszczania ciężkich donic na krawędzi balustrady. Dobrym rozwiązaniem są specjalne uchwyty i stojaki, które zapewniają bezpieczeństwo i ułatwiają pielęgnację roślin.

Z pozoru niewinne kwiaty, umieszczone na zewnętrznej stronie balkonu, mogą stwarzać realne zagrożenie dla przechodniów. Spadająca z wysokości doniczka, nawet plastikowa potrafi wyrządzić poważną krzywdę. Właśnie dlatego zgodnie z art. 75 Kodeksu Wykroczeń, za taką nieostrożność grozi mandat do 500 złotych.

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany - czytamy w 75. art. Kodeksu Wykroczeń.

Pamiętajmy, że balkon to wizytówka naszego mieszkania, ale przede wszystkim przestrzeń, którą dzielimy z innymi mieszkańcami. Dbając o estetykę i bezpieczeństwo, możemy cieszyć się pięknymi kwiatami bez obaw o mandat.

