Książki i podręczniki w atrakcyjnych cenach w mieście! Nie czekaj i przyjdź już dziś 

Włamał się do domu. Zgłodniał, więc zrobił kawę i kanapkę. To go zgubiło!

Ukradł opla i pojechał do kościoła. Tam urządził sobie przebieranki. Nakrył go proboszcz

Koniec roku szkolnego? Pozbądź się starych książek!

Już za kilka dni uczniowie skończą kolejny rok szkolny i pójdą na wymarzone, długo wyczekiwane wakacje. To doskonały moment, by przejrzeć wszystkie szafki czy półki i uporządkować domową biblioteczkę. Niepotrzebne lub przeczytane książki nadal zalegają na Twoich półkach? Zupełnie niepotrzebnie! Możesz dać im drugie życie - wystarczy, że przyjdziesz do Antykwariatu przy ul. Wileńskiej 21 w Lublinie - sprzedasz tu wszystko w świetnych cenach. Dasz szansę innym na zakup tańszych książek, a i do Twojego portfela wpadną dodatkowe pieniądze.

i Autor: materiały prasowe

Zarobione pieniądze możesz wydać jeszcze na miejscu, bo w antykwariacie Lublin Wileńska 21 wybór asortymentu jest ogromny! Dostaniesz tu zarówno nowe, jak i używane podręczniki szkolne w doskonałych cenach. Może warto pomyśleć o zakupie na kolejny rok szkolny? Nie chcesz o tym myśleć? Nie ma problemu! Dla spragnionych odpoczynku od szkoły są nowe i używane książki podróżnicze - w tym także atlasy i przewodniki dla turystów. Warto je kupić jeszcze przed wyjazdem na wakacje.

W ofercie antykwariatu są zarówno pozycje dla szkoły podstawowej, liceum i technikum, ale także pomoce naukowe dla najmłodszych - książki do nauki czytania i pisania, a także specjalne pozycje dla uczniów z problemami z ortografią. Znajdziesz tu nie tylko podręczniki, ale również lektury, a także ich szczegółowe opracowania - idealne przed sprawdzianem czy egzaminem.

i Autor: materiały prasowe

Wakacje coraz bliżej! Przewodniki i książki podróżnicze w doskonałych cenach

23 czerwca w szkołach zabrzmi ostatni dzwonek, a uczniowie rozpoczną upragnione wakacje. Także dorośli w najbliższym czasie rozpoczną długie urlopy, a to doskonała okazja, by odpocząć od codzienności i zanurzyć się w ciekawej lekturze. Dobrym pomysłem będą książki podróżnicze, które mogą zainspirować do letnich wyjazdów. W antykwariacie Lublin Wileńska 21 znajdziecie pełen wybór atrakcyjnych pozycji. Wśród nich także przewodniki i poradniki dla turystów - warto do nich zajrzeć, nim udacie się w podróż!

i Autor: materiały prasowe Wakacje coraz bliżej! Przewodniki i książki podróżnicze w doskonałych cenach

Podręczniki szkolne, ale nie tylko. Każdy znajdzie tu coś dla siebie

W antykwariacie Lublin Wileńska 21 każdy znajdzie coś dla siebie. Uczysz się języka obcego? Znajdziesz tu słowniki, podręczniki do nauki języków obcych, a także kursy szybkiej nauki. Do wyboru zarówno nowe, jak i używane pozycje. Szeroki wybór także wśród beletrystyki - zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W ofercie są kryminały, romanse, biografie znanych i lubianych, fantastyka, poradniki kulinarne, ogrodnicze, wędkarskie czy szeroka oferta książek historycznych.

i Autor: materiały prasowe

Nie czekaj i już dziś przyjdź do antykwariatu przy ul. Wileńskiej 21 w Lublinie. Pozbądź się starych książek i kup pozycje, jakich jeszcze nie miałeś. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy!

Artykuł Sponsorowany