Kiedyś tętniły życiem, dziś mało kto o nich pamięta. Dawne stolice regionów, które straciły na znaczeniu

Niektóre miasta w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu tętniły życiem jako stolice województw. Miały swoje urzędy, media, rozwijającą się infrastrukturę i dumę mieszkańców. Dziś wiele z nich utraciło status administracyjny i zeszło w cień większych ośrodków. Jak zmieniło się ich życie po reformie z 1999 roku? Reforma administracyjna z 1999 roku zmieniła mapę Polski – liczba województw spadła z 49 do 16. Wiele miast straciło status stolicy, co dla części mieszkańców było ciosem – nie tylko symbolicznym, ale i gospodarczym. Część dawnych wojewódzkich miast do dziś walczy o utrzymanie znaczenia regionalnego.

Ciechanów (woj. mazowieckie)

Kiedyś stolica województwa ciechanowskiego (1975–1998). Dziś liczy ok. 40 tys. mieszkańców. Stracił wiele urzędów i instytucji, ale wciąż rozwija się dzięki lokalnemu biznesowi i turystyce. W czasach PRL miasto miało własną rozgłośnię radiową i ośrodek telewizji.

Sieradz (woj. łódzkie)

Dawna stolica województwa sieradzkiego. Po reformie wiele instytucji przeniesiono do Łodzi. Dziś Sieradz skupia się na przyciąganiu inwestorów i rewitalizacji starówki.Historia miasta sięga średniowiecza – przez pewien czas był siedzibą księcia sieradzkiego.

Piła (woj. wielkopolskie)

W latach 1975–1998 stolica województwa pilskiego. Po utracie statusu administracyjnego Piła przez lata walczyła z bezrobociem, dziś odzyskuje dynamikę gospodarczą.Silny ośrodek szkolnictwa wyższego i przemysłu lotniczego.

Łomża (woj. podlaskie)

Łomża była stolicą województwa łomżyńskiego w latach 1975–1998. Dla mieszkańców tamte czasy to okres rozwoju administracyjnego i gospodarczego. Po reformie z 1999 roku miasto znalazło się w cieniu Białegostoku, który przejął rolę głównego ośrodka regionu.

Tarnobrzeg (woj. podkarpackie)

Niegdyś stolica województwa tarnobrzeskiego, znana z przemysłu siarkowego. Po zamknięciu kopalń miasto przeszło trudny okres gospodarczy, ale dziś rozwija się turystyka wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

Leszno, Kalisz, Konin

Trzy wielkopolskie miasta, które przez lata miały swoje województwa. Dziś pozostają silnymi ośrodkami subregionalnymi – szczególnie Leszno, które mocno inwestuje w infrastrukturę sportową i transport.

Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

Choć to duże miasto z ponad 100 tys. mieszkańców, utraciło wiele urzędów po tym, jak stolicą województwa kujawsko-pomorskiego został Toruń i Bydgoszcz. Mieszkańcy często zwracają uwagę, że decyzja z 1999 roku była dla Włocławka „cios w prestiż”.

Słupsk (woj. pomorskie)

Do 1998 roku Słupsk był stolicą województwa słupskiego. Po reformie został „wchłonięty” przez województwo pomorskie, którego centrum przeniesiono do Gdańska.Mimo utraty statusu Słupsk pozostał ważnym ośrodkiem administracyjnym i akademickim. Dziś miasto rozwija się dzięki turystyce i bliskości morza, a także inicjatywom ekologicznym.

Skierniewice (woj. łódzkie)

Stolica województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Po reformie Skierniewice znalazły się pomiędzy dwoma silniejszymi ośrodkami – Łodzią i Warszawą – co utrudniło im rozwój.

Czytaj też: To tam jest prawdziwa Polska B? AI wybrała najgorsze miasta do życiaJelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Przez ponad 20 lat była stolicą województwa jeleniogórskiego. Po reformie została częścią dużego województwa dolnośląskiego, z Wrocławiem jako głównym ośrodkiem.Dziś to turystyczne centrum Karkonoszy, z dużym ruchem sezonowym i dobrze rozwiniętą bazą noclegową.

Reforma administracyjna miała uporządkować mapę kraju, ale dla wielu mieszkańców mniejszych miast oznaczała utratę tożsamości. Dziś dawne stolice województw próbują wrócić do gry – nie przez politykę, lecz przez inwestycje i promocję regionalnych atutów.

To miasto istnieje w dwóch krajach jednocześnie. Łamie zasady geografii! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.