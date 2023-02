Jurek-oprawca skatował swego psiaka. Co mu odbiło?!

Trudno w to uwierzyć - jamnik to przecież najsłodsze i najmniej kłopotliwe psisko, jakie można sobie wyobrazić. A pies Jerzego L. spędził z nim całe swe kilkunastoletnie życie! Nie spodziewał się, że przyjdzie mu wybrać się za tęczowy most przez swego pana....- Do zdarzenia doszło w poniedziałek pod jednym z urzędów pocztowych w Puławach. W krzakach nieopodal urzędu został znaleziony martwy pies rasy jamnik - opowiada komisarz Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. Sprawą zajęli się policjanci. Włos zjeżył im się na głowie, kiedy pytając świadków dowiedzieli się, jak wyglądały ostatnie chwile poczciwca. Zapatrzony w swego pana jak w obraz wszedł do urzędu pocztowego przy ul. Tysiąclecia i grzecznie siadł sobie w przedsionku. - Właściciel kopniakami wygonił go z urzędu, a następnie kopał go po całym ciele przy wejściu do budynku. Po tym pies zaczął słabnąć i skrył się w krzakach, gdzie później został znaleziony martwy. Wkrótce znane będą wyniki sekcji zwłok psa, od tego zależy też los jego zwyrodniałego pana. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Zwyrodnialec katował psa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.