Powolny upadek PRL-owskich imion. Ich czas świetności minął?

Jak wiadomo ubrania czy muzyka podlegają zmianom w modzie - to czego słuchało się w PRL-u, dziś raczej nie cieszy się popularnością, bowiem powstało wiele innych gatunków muzycznych, które bardziej trafiają do odbiorców. Tak samo sytuacja przedstawia się w przypadku imion, których blask stopniowo gasł wraz z kolejnymi dekadami. Idealnym tego przykładem może być damskie imię, które w czasach PRL-u biło rekordy popularności, a dziś mało kto o nim pamięta.

To imię było hitem w PRL-u. Dziś nazywają się tak nasze babcie

Imieniem, które triumfy święciło w PRL-u, a dziś zostało zapomniane, jest imię Bożena. Dawniej tę formę damską można było usłyszeć niemalże na każdym kroku - w szkole, pracy czy na osiedlu. Niestety w latach 90. zaczęło powoli tracić na znaczeniu, a w XXI wieku już prawie całkowicie zniknęło z listy imion nadawanych dzieciom - w 2024 roku nazwano tak jedynie 16 dziewczynek. Współcześnie bardzo rzadko rodzice decydują się na nazwanie tak swoich córek i właśnie dlatego większości osób kojarzy się ono z pokoleniem babć.

Znaczenie i pochodzenie imienia Bożena

Bożena to imię słowiańskie, wywodzące się od słowa "Bóg" i nawiązujące do religijnego znaczenia błogosławieństwa. Według wielu właśnie ten fakt mógł mieć wpływ na to tak dużą popularność imienia przed laty w katolickiej Polsce.

Znaczenie imienia nie jest do końca jasne, lecz może oznaczać m.in. osobę błogosławioną lub bogatą. Kobiety noszące imię Bożena to dusze towarzystwa, które doskonale potrafią odnaleźć się w grupie.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2024 roku.

