Jasnowidz Jackowski przestraszył się tej wizji. Chodzi o wybory 2023 do Sejmu

Jasnowidz Jackowski przestraszył się tej wizji. Przepowiednia się wypełnia?! Chodzi o wybory 2023

Mariusz Korzus | ago 12:39

Jasnowidz Krzysztof Jackowski (61 l) już kilka miesięcy temu w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" przepowiedział, że wybory 2023 do Sejmu nie odbędą się. Wszystko przez to, co zobaczył w swojej wizji. Mowa o wydarzeniach, po których nikt nie będzie myślał o jakichkolwiek wyborach. Ta przepowiednia przeraziła jasnowidza Jackowskiego. Poznajcie szczegóły przepowiedni jasnowidza z Człuchowa.