InPost wprowadził nowość do oferty. Do paczkomatu oddamy stare ubrania

Segregacja tekstyliów w Polsce. Nowe zasady od stycznia 2025

Wraz z początkiem 2025 roku wielu Polaków musiało przyzwyczaić się do nowości w kwestii segregacji odpadów, bowiem zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązuje nas aktualnie selektywna zbiórka odpadów tekstylnych.

Oznacza to więc, że zużyte ubrania, buty i inne tekstylia nie mogą być już wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane, a gminy muszą zapewnić mieszkańcom miejsca, do których owe odpady mogą zostać oddane - mowa o Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niestety nadal w wielu miejscowościach w Polsce społeczeństwo nie wie, gdzie oddawać zużyte ubrania, co prowadzi do chaosu i frustracji. Problem ten dostrzegł InPost, który - jak się okazuje - ma receptę na bolączkę Polaków.

Nowy wymiar segregacji tekstyliów? InPost proponuje rozwiązanie

InPost to jedna z najpopularniejszych polskich firm logistycznych, która kojarzona jest w szczególności z dostarczaniem paczek za pomocą kultowych paczkomatów, lecz przedsiębiorstwo dostarcza także przesyłki w sposób klasyczny - za pomocą zatrudnionych kurierów. Co ciekawe, mało kto o tym wie, ale już jakiś czas temu firma poinformowała, iż poszerza zakres swoich usług i chce pomóc Polakom w kwestii segregacji śmieci.

W odpowiedzi na nowe przepisy dotyczące konieczności segregacji tekstyliów, usługa EKOzwrotów umożliwia łatwe i szybkie wysłanie ich za pomocą maszyn Paczkomat. Z urządzenia Paczkomat przekazane przedmioty trafiają do profesjonalnej firmy, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania - podkreślała Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer w InPost, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Opcja EKOzwrot pozwala pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów, które jeśli są w dobrym stanie, trafiają np. do fundacji, gdzie otrzymują drugie życie. Co ciekawe, możliwość oddania takich odpadów za pomocą paczkomatów InPost działa już od 2021 roku, lecz dopiero teraz w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w kwestii segregowania odpadów tekstylnych zyskała ona na tak dużej popularności.

W samym 2024 roku, do tej pory łącznie przekazaliście w paczkach ponad 530 ton rzeczy. Ponad połowę z nich stanowiły tekstylia. Wszystkie EKOzwroty trafiają do naszych profesjonalnych partnerów biznesowych i serwisowych, którzy sprawdzają, czy można je ponownie wykorzystać - czytamy na portalu InPost.