Eksplozja w Lublinie. Z budynku wybiegł płonący mężczyzna

Do groźnego wybuchu doszło w środę, 15 lutego w Lublinie. 69-letni mężczyzna naprawiał swój samochód, kiedy nagle doszło do pożaru w jednej z instalacji. Według świadków, poparzony mężczyzna miał potem mówić opatrującym go strażakom, że próbował wyjechać samochodem na zewnątrz, ale właśnie wtedy doszło do drugiego wybuchu. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Łęcznej. Wiadomo, że ma poparzone 40 procent ciała - ustalił "Fakt". - Opatrzność nad nami czuwała. Ja mam garaż tuż obok tego, który wybuchł. Zaraz po eksplozji przybiegłem i chciałem zabrać swój samochód, ale płomienie były za duże. Na szczęście nie spłonął, bo drugiego już bym sobie nie kupił - powiedział jeden ze świadków wybuchu. Na razie nie wiadomo, co było dokładną przyczyną wybuchu - to sprawdzają biegli. Do swoich mieszkań na razie nie mogą wrócić lokatorzy - pomieszczenia znajdujące się na I piętrze nie nadają się do zamieszkania, a te, które są położone wyżej, są zalane wodą i okopcone.

