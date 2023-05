i Autor: materiały prasowe

To warto wiedzieć

Ekologia Cię nie dotyczy? Jesteś w błędzie! Tak możesz zadbać o środowisko

Kryzys klimatyczny to temat, na który w ostatnich latach zwracamy coraz większą uwagę. Rosnące zużycie energii elektrycznej, zanieczyszczenie środowiska, smog, postępujące ocieplenie klimatu to kwestie, z którymi będziemy zmagać się w najbliższej przyszłości. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by być bardziej ekologicznym – zadbać o środowisko, siebie i najbliższych. Przyjdź do Centrum Elektromobilności Voltmax Center na Nałęczowskiej 75 w Lublinie i poszukaj inspiracji!