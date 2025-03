Podejrzany o zabicie żony i teściowej Mirosław B. trafi do zakładu psychiatrycznego

Środa Popielcowa: kiedy zaczyna się post przed Wielkanocą 2025?

W 2025 roku Środa Popielcowa przypada dokładnie 5 marca i to właśnie tego dnia rozpoczyna się Wielki Post, czyli 40-dniowy okres przygotowania duchowego do Wielkanocy. W kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego Środa Popielcowa to jeden z ważniejszych momentów w ciągu roku, który przypomina o przemijaniu, pokucie i nawróceniu. 5 marca 2025 roku na mszach świętych wierni będą uczestniczyć w obrzędzie posypywania głów popiołem, który symbolizuje pokorę i wspomniane wcześniej przemijanie.

Czego nie wolno jeść w Środę Popielcową?

Środa Popielcowa nieodłącznie związana jest także ze ścisłym postem, który polega na ograniczeniu liczby posiłków i powstrzymywaniu się od spożywania m.in. mięsa. Według zasad ścisłego postu wierni powinni spożyć tego dnia trzy posiłki, z czego tylko jeden może być spożyty do syta. Co ważne, owy post dotyczy wiernych w wieku od 18 do 60 lat, a wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obowiązuje również osoby, które ukończyły 14 lat.

Czy w czasie postu można jeść słodycze?

W Środę Popielcową posiłki, które są spożywane przez wiernych, mają w szczególności dostarczyć składników odżywczych, a nie przyjemności. Właśnie dlatego 5 marca 2025 roku dania powinny być proste, a katolik powinien zachować skromność. Co więc ze słodyczami? Czy w Środę Popielcową można jeść słodycze? Kościół nie wprowadza oficjalnego zakazu jedzenia słodyczy w trakcie trwania postu, lecz tradycyjnie jest to czas pokuty, umiaru i wyrzeczeń, więc wielu wiernych rezygnuje z deserów i słodkich przekąsek.

