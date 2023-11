Wyjątkowe pomysły na wróżby andrzejkowe. Zobacz, jak to kiedyś robili!

Wróżby andrzejkowe 2023 w Muzeum Wsi Lubelskiej. Wróżyły sobie panie w Andrzejkowy wieczór, szukając odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytanie: co w przyszłym roku przyniesie im los. Będą szczęśliwe, może spotkają swoją miłość? "Gospodynie" z Muzeum Wsi Lubelskiej pokazały, jak to drzewiej z Andrzejkami bywało, ileż to się wtedy działo. Andrzejki i związane z nimi wróżby to typowo polski zwyczaj, nieobecny w innych krajach. Mają za sobą już kilkusetletnią tradycję. Co ciekawe, kiedyś panie bawiły się na Andrzejkach, panowie zaś kilka dni wcześniej na... Katarzynkach, przypadających w wieczór poprzedzający imieniny Katarzyny. Dużo się tu i tu działo, o czym przekonali się goście lubelskiego Skansenu, gdzie wróżby szły pełną parą. "Gospodynie", czyli panie Grażyna Ścibura, Agata Witkowska, Monika Pawłowska i Dorota Kozłowska przeniosły swych gości w przeszłość. Pełną śmiechu i zastanowienia równocześnie.

Andrzejki 2023. Dawne zwyczaje i sposoby na wróżenie

- Szczególne to były wieczory, odpoczynek po kilku miesiącach ciężkiej pracy. Młodsi i starsi chcieli wiedzieć, co będzie dalej - opowiadały. Wiele wróżb znamy do dzisiaj, jak choćby przelewanie wosku (owoc pracy bardzo szanowanej pszczoły) przez dziurkę od klucza (symbol bogactwa, rzadko kto miał zamek w drzwiach) czy ciągnięcie tasiemek. Ale już zapraszanie ślepej gęsi do domu, czy wróżba z doniczkami to już zapomniane zwyczaje. Jeśli znaleziono pod doniczką pierścionek, można było zacząć przygotowania do wesela, jeśli suszone zioło, niestety, jeszcze to nie ten rok... A jeśli różaniec, cóż, może czas pomyśleć o klasztorze...

- I co ja mam powiedzieć, jak mi chłopa do klasztoru chcą zabrać - śmieje się młoda dziewczyna, której wybrankowi trafił się właśnie różaniec. Ale nie traci nadziei, bowiem podczas wróżby z ciągnięciem tasiemek razem złapali jedną z nich. A wróżba z huśtaniem butami także była po ich myśli. - Coś wykombinujemy...

Zapraszały gęś do domu i lały wosk przez dziurkę od klucza. Tak wyglądały Andrzejki wiele lat temu