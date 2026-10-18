Wojsko szuka tajemniczego obiektu. Akcja w okolicach Lublina

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przed godziną 6:00 w niedzielę, 18 października poinformowało o działaniach podjętych w związku z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Do zdarzenia mogło dojść minionej nocy.

Na południe od Lublina po godzinie 2:00 skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze sprawdzają teren, na którym potencjalnie mógł spaść obiekt. W działaniach uczestniczą również policjanci i Żandarmeria Wojskowa.

Jak przekazał ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy DORSZ, na antenie TVN24, poszukiwania prowadzone są w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. To sztuczny zbiornik wodny położony w granicach administracyjnych Lublina, około 10 kilometrów od centrum miasta.

Polska wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej:

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Tajemniczy sygnał i zgłoszenia mieszkańców. Służby sprawdzają teren

Jak wynika z komunikatu wojska, działania mają na celu zweryfikowanie zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego oraz zgłoszeń od mieszkańców okolicznych miejscowości.

Służby próbują ustalić, czy rzeczywiście doszło do pojawienia się niezidentyfikowanego obiektu i jaki mógł być jego charakter. Nie wykluczono również, że zarejestrowany sygnał był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych.

— Ok. godz. 2 w nocy otrzymaliśmy zgłoszenia. Pochodziły z Lublina. Wynikało z nich, że słychać było na niebie odgłos lecącego obiektu. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole. (...) Ze zgłoszeń nie wynikało, aby coś spadło, wybuchło. Nie było słychać huku, tylko przelatywanie głośnego obiektu. Podobne zgłoszenie w tych samych godzinach otrzymaliśmy z powiatu łęczyńskiego — mówiła w TVN24 nadkom. Anna Kamola, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Czy polska przestrzeń powietrzna została naruszona?

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W związku z nocnym incydentem nie poderwano dyżurnych myśliwców. Samoloty wojskowe rozpoczęły operowanie po godzinie 6, gdy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę.

Wojsko zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację. Kolejne informacje mają zostać przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i ustaleniu szczegółów zdarzenia.