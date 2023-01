54-latek zatrzymany przy śmieciarce. Robił coś obrzydliwego

Pies wpadł do 20-metrowej studni! Dramatyczna akcja ratunkowa pod Krasnymstawem

Funkcjonariusze, zbierając materiały ustalili, że 54-latek za pośrednictwem komunikatora rozsyła treści pornograficzne z udziałem małoletnich - informuje nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Z zebranych informacji wynikało, iż doszło do rozpowszechnienia około 80 filmów. Kryminalni namierzyli sprawcę kilka dni temu w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany w pracy. Kompletnie nie spodziewał się lubelskich policjantów. Jak sam przyznał, był przekonany, że w internecie zachowa anonimowość. W domu 54-latka operacyjni odnaleźli i zabezpieczyli narkotyki oraz telefony komórkowe, laptop, tablety, pendrive, dyski pamięci oraz płyty z filmami. Wszystkie zabezpieczone przedmioty zostaną poddane dokładnej opinii biegłego. Mieszkaniec Gdańska został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe. Tam usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.