28-letnia blondynka zatrzymana w BMW. Robiła to z 41-latkiem

Dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o usiłowaniach oszustw na wnuczka i policjanta, do których doszło na terenie miasta. - Sprawcy podając się za policjanta, prokuratora bądź członka rodziny usiłowali przekonać seniorów do przekazania im niemal 300 tysięcy złotych. W jednym przypadku doszło do przekazania gotówki - opowiada kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej. - Małżeństwo wierząc, że pomaga córce, która spowodowała wypadek, oddało sprawcom 30 tysięcy złotych oraz posiadaną w domu biżuterię. Na szczęście nie udało im się uciec. BMW oszustów zatrzymano na rogatkach miasta.Za kierownicą samochodu siedział 41-latek. Okazało się, że jest on poszukiwany, tak samo jak podróżująca z nim 28-latka. Dodatkowo na koncie mężczyzny figurował aktywny zakaz kierowania pojazdami, a wstępne badanie wykazało, że kierował znajdując się pod wpływem środka odurzającego. Para została zatrzymana do wyjaśnienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

